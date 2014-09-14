Кримчани йдуть на "вибори" під пісні Газманова

Як передає кореспондент УНІАН, прес-служба виборчої комісії Криму повідомила, що працює близько 1,2 тисяч виборчих дільниць.

За даними виборчкому, у виборах до Держради бере участь 12 політичних партій, на 75 мандатів претендує 803 кандидати, з яких 108 за мажоритарною системою і 695 – за пропорційною.

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Громадський порядок у день виборів забезпечують близько п'яти тисяч поліцейських і військовослужбовців внутрішніх військ.

На більшості виборчих дільниць можна почути сучасну російську поп-музику. Одразу на кількох виборчих дільницях звучать пісні Олега Газманова.

Нагадаємо, організація та проведення вибрів в окупованому Криму є кримінальним злочином.