Україна вступить у НАТО через кілька років - нардеп

Такий прогноз в ефірі телеканалу "Інтер" озвучив лідер парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, пише Gazeta.ua.

"У нас є один спосіб — план дій, спрямований на членство в НАТО. Три-чотири роки — це стандарти НАТО", - зазначив політик.

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Соболєв підкреслив, що для вступу в Північноатлантичний альянс нашій державі необхідно провести низку реформ. Зокрема, йдеться про подолання корупції, реформи економіки.

"Коли НАТО побачить, що ми виконуємо обов'язки, то воно буде по-іншому ставитись до України", - вважає парламентарій.

Соболєв додав, що і НАТО, і Європейський Союз будуть підтримувати Україну в боротьбі з бойовиками та російськими військами.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у НАТО відсутній консенсус щодо надання військової допомоги Україні. Альянс не готовий допомогти нашій державі військами.

Водночас президент США Барак Обама запевнив, що Сполучені Штати Америки, країни НАТО, а також їхні партнери готові мобілізувати всі сили для ізоляції Російської Федерації і підтримки незалежності і свободи України.