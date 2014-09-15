Гелетей: В Україні перебуває понад 3 тис. російських військових

Число військових РФ на сході України на даний момент становить близько 3,5 тис. осіб.

Про це заявив міністр оборони України Валерій Гелетей, повідомляє "112 Україна". За словами глави Міноборони, вздовж російсько-українського кордону розташовані близько 20 тис. російських військових. Читайте такожУкраїна почала отримувати зброю за домовленостями на саміті НАТО - Гелетей Нагадаємо, за словами Гелетея, вже на стадії "зачистки" Донецька, Луганська, Горлівки силами АТО президент РФ Володимир Путін зрозумів, що війна програна, і ввів війська.

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