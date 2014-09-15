Гелетей: В Україні перебуває понад 3 тис. російських військових
02:10, 15 вересня 2014Політика
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Число військових РФ на сході України на даний момент становить близько 3,5 тис. осіб.
В Україні є понад 3 тис. російських військових / УНІАН
Про це заявив міністр оборони України Валерій Гелетей, повідомляє "112 Україна".
За словами глави Міноборони, вздовж російсько-українського кордону розташовані близько 20 тис. російських військових.
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Нагадаємо, за словами Гелетея, вже на стадії "зачистки" Донецька, Луганська, Горлівки силами АТО президент РФ Володимир Путін зрозумів, що війна програна, і ввів війська.
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