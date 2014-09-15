ЦВК зареєструвала на вибори 205 членів КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, виборчий список КПУ налічує 205 кандидатів.

До першої п'ятірки списку увійшли Петро Симоненко, Адам Мартинюк, Катерина Самойлик, Василь Сіренко (головний науковий співробітник Інститут держави та права ім. Корецького, безпартійний), під №5 - Петро Цибенко.

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