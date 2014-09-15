ЦВК зареєструвала на вибори 205 членів КПУ
18:13, 15 вересня 2014Політика
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Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку Комуністичної партії України на позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року.
ЦВК зареєструвала кандидатів у депутати від КПУ / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, виборчий список КПУ налічує 205 кандидатів.
До першої п'ятірки списку увійшли Петро Симоненко, Адам Мартинюк, Катерина Самойлик, Василь Сіренко (головний науковий співробітник Інститут держави та права ім. Корецького, безпартійний), під №5 - Петро Цибенко.
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