Активісти та журналісти, які йдуть у парламент, залишають свої організації

Про це заявили на прес-конференції у понеділок Мустафа Найєм ("Громадське ТБ"), Сергій Лещенко ("Українська правда"), Світлана Заліщук (рух "Чесно"), Наталя Соколенко ("Громадське радіо", рух "Стоп цензурі") та інші, передає Українська правда.

Новоспечені кандидати в депутати пообіцяли, що їхня політична діяльність не вплине на роботу їхніх колег та проектів у цілому, а також запевнили, що в ролі політиків будуть робити те, що робили як громадські активісти, – працювати на зміни в країні, не зраджуючи принципам.

"Ми всі йдемо з громадських ініціатив, з журналістики, адже хочемо зберегти незаангажованість третього сектору, який ми ще вчора представляли", - зазначила Світлана Заліщук, кандидатка в депутати за списком партії "Блок Петра Порошенка".

Читайте такожЖурналісти Найєм і Лещенко йдуть на вибори з партією ПорошенкаРеагуючи на критику, що борці з владою посіли прохідні місця у списках партій, які мають великі шанси пройти до Верховної Ради, учасники заходу розповіли про свою мотивацію балотуватися.

"У парламенті хочемо створити міжфракційне об'єднання для лобіювання реформ та впровадження нової якості політики, в якій би фракції ми не були. У нас, звісно, будуть протиріччя, але люди, які тут зараз стоять – це люди, які знають, що таке цінності", - сказала Заліщук.

Читайте такожУкраїнські партії формують виборчі списки"Хочу наголосити, що я перестаю бути виконавчим директором ГО "Центр.ua", виходжу з Руху "Чесно" та координаційної ради "Реанімаційного пакету реформ", - заявила вона.

Сергій Лещенко, який також іде на вибори з партією президента, запевнив, що в парламенті буде діяти по совісті й відповідно до власних поглядів.

"Я більше не буду журналістом, бо це неможливо поєднувати з політикою. Але я буду писати – і депутат канадського парламенту Христя Фрилянд, яка продовжує публікуватися, є гарним прикладом того, що політик з журналістським минулим не повинен перетворюватися на мовчазну машину для голосування", - сказав він.

Мустафа Найєм щиро зізнався, що їм не подобається те, з ким вони йдуть на вибори, але вони спробують скористатися шансом змінити систему зсередини – і будуть вести дискусію про людей у списку вже як члени команди.

Найєм пояснив, що власною партією активісти могли б іти на вибори лише через 5 років, а зміни вже назріли, тому активісти самі вийшли на діалог із політичними силами – і кожен вибрав для балотування ту, де в нього чи неї встановилася найкраща комунікація і було розуміння.

Заліщук також дала зрозуміти, що група активістів іде у політику зараз, аби не втратити можливості для змін. За словами Найєма, таких людей зараз 13, але "чекають поповнення".

Усі кандидати з активістів пообіцяли оприлюднити свої декларації.