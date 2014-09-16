Сьогодні у ВР ратифікують Угоду про асоціацію та розглянуть законопроект про "особливий статус" Донбасу

Про це йдеться у повідомленні прес-служби парламенту.

Зазначається, що у вівторок частина пленарного засідання (з 10:00) відбуватиметься у закритому режимі. З 12:15 пленарне засідання продовжиться у відкритому режимі.Читайте такожПорошенко закликає ВР відповідально поставитися до законопроектів щодо Донбасу

Очікується, що парламент у закритому режимі за участі президента України Петра Порошенка заслухає доповідь щодо ситуації в зоні проведення Антитерористичної операції.

Окрім того, Верховна Рада може розглянути законопроект про особливий статус окремих районів Донбасу, а також законопроект про амністію.

Вчора, Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».