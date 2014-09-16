З полону бойовиків звільнено ще 8 військових - Цеголко

Про це заявив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

За його словами, про звільнення українців президента поінформували в антитерористичний центр при СБУ.

Нагадаємо, 14 вересня Президент України Петро Порошенко заявив, що 73 українських військових були звільнені з полону в Донецьку.