З полону бойовиків звільнено ще 8 військових - Цеголко

08:14, 16 вересня 2014
Політика
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У понеділок з полону бойовиків в Донецьку були звільнені ще 8 військовослужбовців.

REUTERS

Про це заявив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

За його словами, про звільнення українців президента поінформували в антитерористичний центр при СБУ.

Нагадаємо, 14 вересня Президент України Петро Порошенко заявив, що 73 українських військових були звільнені з полону в Донецьку. 

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