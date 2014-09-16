З полону бойовиків звільнено ще 8 військових - Цеголко
08:14, 16 вересня 2014Політика
0 0
У понеділок з полону бойовиків в Донецьку були звільнені ще 8 військовослужбовців.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.
За його словами, про звільнення українців президента поінформували в антитерористичний центр при СБУ.
Нагадаємо, 14 вересня Президент України Петро Порошенко заявив, що 73 українських військових були звільнені з полону в Донецьку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter