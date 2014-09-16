Депутати заявляють, що президентські закони були прийняті з порушенням регламенту (фото)

Цю інформацію підтвердили народні депутати Олесь Доній та Андрій Шевченко.



Зокрема, під час голосування було вимкнуте табло, а коли висвітлились цифри щодо результату голосування, то не було показано результат по фракціям.

Читайте такожРосія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МСТакож, депутати з Свободи та Батьківщини підняли картки вгору щоб показати, що вони не голосують за закони про амністію та особливий статус Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати Верховної Ради прийняли кілька важливих законів. Зокрема, йдеться про прийняття президентських законів про амністію і про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.