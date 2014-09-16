Росія збирається розгорнути "повноцінне угруповання військ на Кримському напрямку"
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани збільшити кількість військ, що забезпечують окупацію Криму.
Про це він заявив на черговому засіданні колегії МО РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.
"Одним з пріоритетних завдань (округу) стало розгортання повноцінного і самодостатнього угруповання військ на Кримському напрямку", - сказав російський міністр.
Читайте такожВійськове керівництво РФ планувало війну з Україною не менше 11 років - екс-радник ПутінаПричиною є те, що "військово-політична обстановка на південно-західному стратегічному напрямку з початку поточного року суттєво змінилася" (З початку року Росія окупувала Крим і розв'язала "гібридну" війну на сході України - ред.).
"Різко загострилася ситуація на Україні і збільшилася іноземна військова присутність в безпосередній близькості від нашого кордону. Таке положення справ внесло певні корективи у повсякденну роботу командування округу", - заявив Шойгу.
Нагадаємо, що в частині Херсонщини, яка межує з окупованими територіями, відбувається облаштування оборонних рубежів на випадок агресії з боку окупантів. Так, 10 вересня повідомлялося, що жителі міста Нова Каховка за 3 дні вирили більше 3 км окопів.