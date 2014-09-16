Росія збирається розгорнути "повноцінне угруповання військ на Кримському напрямку"

Про це він заявив на черговому засіданні колегії МО РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Одним з пріоритетних завдань (округу) стало розгортання повноцінного і самодостатнього угруповання військ на Кримському напрямку", - сказав російський міністр.

Читайте такожВійськове керівництво РФ планувало війну з Україною не менше 11 років - екс-радник ПутінаПричиною є те, що "військово-політична обстановка на південно-західному стратегічному напрямку з початку поточного року суттєво змінилася" (З початку року Росія окупувала Крим і розв'язала "гібридну" війну на сході України - ред.).

"Різко загострилася ситуація на Україні і збільшилася іноземна військова присутність в безпосередній близькості від нашого кордону. Таке положення справ внесло певні корективи у повсякденну роботу командування округу", - заявив Шойгу.

Нагадаємо, що в частині Херсонщини, яка межує з окупованими територіями, відбувається облаштування оборонних рубежів на випадок агресії з боку окупантів. Так, 10 вересня повідомлялося, що жителі міста Нова Каховка за 3 дні вирили більше 3 км окопів.