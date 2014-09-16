Кремль сприймає часткову імплементацію УА як перемогу – російський політолог



Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

За словами політолога, відтермінування застосування частини про зону вільної торгівлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Кремлі сприймають, як невелику, але все ж таки перемогу.

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На його думку, Росії не загрожувала експансія європейських товарів, завданням було показати, що Росія може впливати на відносини між Україною та Євросоюзом.

«І ця спроба зараз вдалася. Це скоріше символ, ніж реальне економічне досягнення Російської федерації», – сказав Бєлковський.

Сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада ратифікувала Угоду про асоціацію України з Європейським союзом. За це рішення проголосували 355 народних депутатів. Паралельно угоду ратифікував Європарламент.

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Водночас Україна і ЄС домовилися на рік відкласти застосування Угоди про асоціацію в частині функціонування зони вільної торгівлі – до 31 грудня 2015 року. У цей же період діятимуть односторонні преференційні заходи, які ЄС вже застосовує стосовно України.