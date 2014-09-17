Російські бойовики активізували "мінну" війну та намагаються відтіснити прикордонників

Російські бойовики активізували «мінну» війну на ділянці прикордонного відділу «Красна Талівка» Луганської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Протягом доби прикордонники відділу «Красна Талівка» Луганської області тричі зафіксували факти спрацювання мін, встановлених російськими диверсантами», - зазначив він.

За словами Лисенка, в одному із випадків на міні підірвалася та загинула жителька одного з прикордонних сіл. Обставини вибухів ще у двох випадках з’ясовуються.

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«Це свідчить про активізацію «мінної» війни на даній ділянці та поновлення спроб з боку російських найманців відтіснити прикордонників від лінії кордону. Те, що в ході такої війни гине мирне населення – терористів не хвилює», - переконаний він.

РНБО закликає місцевих жителів прикордонних з Росією районів, а також районів, прилеглих до зони АТО, бути пильними та за можливістю утриматися від збирання грибів.