За ніч бойовики та російські найманці тричі обстріляли позиції силовиків – Тимчук

Як пише керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у Facebook, ситуція в зоні АТО залишається складною.

"Російсько-терористичні війська продовжують грубо порушувати умови режиму припинення вогню, обстрілюючи позиції українських військ", – написав він.

Читайте такожБойовики обстрілюють блокпости сил АТО біля 8 населених пунктівЗокрема, за ніч тричі були обстріляні позиції українських військ на території аеропорту в Донецьку. Обстріл проводився з мінометів.

Окрім того, з "Граду" бойовики обстріляли позиції силовиків поблизу н.п. Верхня Кринка. Обстріл вівся також з боку міста Харцизьк.

Читайте такожРосійські війська ведуть постійне повітряне спостереження за силами АТО - ТимчукЗ мінометів обстріляно блок-пост поблизу населеного пункту Малоорлівка.

Зі ствольної артилерії обстріляний опорний пункт в районі населеного пункту Красногорівка.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.