Обама: присутність Порошенка в Білому домі - послання Путіну "замість тисячі слів"

Про це він заявив журналістам, які супроводжують його в поїздці по США, передає радіо "Свобода".Барак Обама зазначив, що присутність Петра Порошенка в Білому домі - це своєрідне послання Володимиру Путіну, яке замінить "тисячі слів, як англійською, так і російською мовами".

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Крім цього, президент США привітав Україну з ратифікацією Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Барак Обама підкреслив, що завдяки угоді, Україна взялася провести низку реформ, які заохочують розвиток демократії в країні, і які закладуть основу для стабільної і процвітаючої економіки.