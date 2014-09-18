У ході розслідування подій на Майдані допитали 1,5 тис. осіб та провели 100 обшуків
У ході розслідування подій на Майдані, що відбулися в листопаді-лютому, допитано майже 1,5 тис. осіб, проведено близько 100 обшуків та призначено більше 500 експертиз.
Про це заявив генеральний прокурор України Віталій Ярема, виступаючи на міжнародній конференції «Ефективне розслідування через співпрацю», організованій Генпрокуратурою спільно з проектом Ради Європи «Пакет невідкладних заходів для України», повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.
«У ході розслідування було допитано майже 1500 осіб, проведено близько 300 оглядів місць подій, близько 100 обшуків, призначено більше 500 експертиз. Частину кримінальних проваджень уже направлено до суду», - сказав Ярема, інформуючи присутніх про хід розслідування подій на Майдані.
За даними прес-служби, з вітальним словом перед учасниками конференції виступили також голова Директорату з прав людини Ради Європи Крістос Джіакомопулос, президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням Летіф Хусейнов, юридичний радник Міжнародної дорадчої групи Анна Остін та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.
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Представники міжнародних організацій запевнили, що готові і надалі допомагати та підтримувати Україну на шляху до реформ та вдосконалення правоохоронної системи, зазначається в повідомленні.