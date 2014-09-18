У Донецьку ситуація напружена, залпи і вибухи чути у двох районах

У повідомленні також відзначили, що сьогодні близько 14.00 Петровський район знову зазнав обстрілу, і в результаті осколками був пробитий колектор газопроводу. Районною службою ПАТ «Донецькміськгаз» відключено газопостачання двох будинків по вулиці Салтикова-Щедріна і одного будинку по вулиці Композиторів, в результаті без газу залишилися 172 квартири.

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У міськраді повідомили, що сьогодні, 18 вересня, в місті велися відновлювальні роботи на пошкоджених мережах і комунікаціях. Фахівці «Донецькміськгазу» відновили газопостачання 147 квартир у будинку №54 по Київському проспекту. Бригадами «Донецькобленерго» (ДТЕК) було відновлено електропостачання селища Грабарі в Куйбишевському районі, та електроенергію отримали мешканці 3 багатоповерхових будинків і 200 будинків приватного сектора. Але в міськраді констатували, що все ще залишаються знеструмленими 70 будинків приватного сектора селища Застанціонний, мікрорайони Трудівські, Житлоплощадка і селище Шахти №11.