Міноборони обіцяє забезпечити учасників АТО теплим одягом

Як передає кореспондент УНІАН про це він сказав журналістам, коментуючи ситуацію з підготовкою до осінньо-зимового періоду.

”Усі військовослужбовці, котрі залучені в зоні АТО будуть забезпечені теплим одягом”, - сказав він.

За його даними, міністерство проводить відповідні тендери на закупівлю необхідного одягу, котрі, за його словами, проходять, згідно з графіком.

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”Все це робиться і поки не бачу зриву умов договорів”, - сказав він, зауваживши, що міністерство намагається максимально пришвидшити реалізацію цих завдань.

Водночас міністр зауважив, що українські фабрики не мають можливості повністю забезпечити потреби української армії.