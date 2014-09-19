Міноборони обіцяє забезпечити учасників АТО теплим одягом
22:45, 19 вересня 2014Політика
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Міністр оборони України Валерій Гелетей сьогодні у Варшаві запевнив, що усі учасники антитерористичної операції на Донбасі будуть забезпечені необхідним теплим одягом.
Міноборони обіцяє забезпечити учасників АТО теплим одягом / Фото: Минобороны
Як передає кореспондент УНІАН про це він сказав журналістам, коментуючи ситуацію з підготовкою до осінньо-зимового періоду.
”Усі військовослужбовці, котрі залучені в зоні АТО будуть забезпечені теплим одягом”, - сказав він.
За його даними, міністерство проводить відповідні тендери на закупівлю необхідного одягу, котрі, за його словами, проходять, згідно з графіком.
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”Все це робиться і поки не бачу зриву умов договорів”, - сказав він, зауваживши, що міністерство намагається максимально пришвидшити реалізацію цих завдань.
Водночас міністр зауважив, що українські фабрики не мають можливості повністю забезпечити потреби української армії.
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