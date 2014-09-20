Чалий про відмову надати Україні статус особливого союзника поза межами НАТО: Ще не вечір

Про це ввечері в п'ятницю, 19 вересня, в ефірі програми "Шустер LIVE" повідомив заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий, повідомляє Gordonua.

"Я скажу, що не все можна розкривати в переговорному процесі. Але по концепції перебування і в Канаді, і в США, за директивами, які є таємними, ми досягли, я вас запевняю, того результату, якого очікували. Навіть у багатьох питаннях ще більшого", - сказав Чалий.

Він зазначив, що у західних країн є розуміння, що українці сьогодні "захищають свободу".

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"Головний результат візитів президента в Канаду і США (до речі, які відбулися в один тиждень; за інтенсивністю я такого не пам'ятаю), - це єдність і солідарність", - підкреслив заступник глави Адміністрації президента.

Крім того, він сказав, що українцям сьогодні потрібні не тільки танки або артилерійські установки".

"Для того, щоб захистити наших воїнів, нам потрібно багато речей, які охоплюються терміном "військово-технічне співробітництво", "співпраця в сфері безпеки", - додав він.

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Чалий також закликав українців не робити висновків з приводу успішності візитів президента в Канаду і США.

"Те, що сказав президент (про відмову США надати Україні статус особливого союзника поза межами НАТО. - ред.), - почекайте, ще не вечір. Ще йде робота. Не чекайте, що все буде вирішено в один день. Йде робота в Конгресі, ми працюємо з десятками конгресменів", - резюмував він.

17 вересня Порошенко відвідав Канаду зі своїм першим офіційним візитом, 18 вересня він був у США. За підсумками візиту президента в Вашингтон США погодилися виділити Україні $1 млрд фінансових гарантій.