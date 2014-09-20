НАТО перегляне стосунки з Росією

Про це заявив голова військового комітету НАТО Кнуд Бартелс, повідомляє AFP.

Зустріч проходить 20 вересня у столиці Литви.

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"Головним у наших дискусіях буде розроблення та імплементація нашого плану дій", - наголосив генерал Бартелс, вказуючи на нові ініціативи, озвучені на останньому саміті НАТО в Уельсі.

Вони передбачають підготовку сил швидкого реагування, ротацію контингенту та військового обладнання у Східній Європі.

У свою чергу президент Литви Даля Грибаускайте, промовляючи до учасників зустрічі, закликала НАТО не втрачати часу та чітко продемонструвати фактор стримування.

"Ми розуміємо, що непідготовленість не може бути нашою стратегічною слабкістю. Ситуація у галузі безпеки докорінно змінилась уже півроку тому", - зауважила Грибаускайте. Раніше стало відомо, що незабаром НАТО створить нові регіональні центри командування та контролю в країнах Балтії та Польщі.