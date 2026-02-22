Прямі влучання 14 ракет: Повітряні сили розкрили деталі нічного удару росіян

Під ударом росіян опинилося кілька українських областей і Київ.

У ніч на 22 лютого окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, використавши 345 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил. За їхньою інформацією РФ для атаки використала:

4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску тимчасово окупований Крим);

22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

18 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 200 із них – "Шахеди".

Основними цілями ворожого удару стали Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина. Станом на 10:00, українська ППО подавила та збила 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

2 протикорабельні ракети "Циркон";

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

17 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

274 ворожих БпЛА різних типів.

Внаслідок удару зафіксовані влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

"Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – додали в Повітряних силах.

Зеленський про нічну атаку РФ

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку РФ, повідомив, що ворог цілив по Києву та регіону, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині.

"На жаль, у Фастівському районі від удару загинула людина... Вісім людей поранено, серед них одна дитина. Головна ціль удару – енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці", – написав Зеленський.

Він додав, що РФ продовжує "вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію". І лише протягом цього тижня ворог випустив по Україні понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, зокрема десятки балістичних.

"Тому маємо посилювати нашу ППО. Потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Дякую всім партнерам, які допомагають нам із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням", – додав Зеленський.

Удар РФ по Україні: що відомо

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки РФ по Києву та області, загинула одна людина, врятовано 8 осіб, серед них – дитина. Зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.

А внаслідок ударів по Одещині та Миколаївщині РФ цілила по обʼєктах енергетики. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. . Минулося без загиблих та постраждали.

