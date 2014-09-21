У Москві збираються на 50-тисячний "Марш миру" проти агресії Росії в Україні

Про це УНІАН повідомили організатори акції.

«Ми передбачаємо, що в Москві у Марші візьмуть участь не менш як 50 тис. осіб. Цей Марш стане природним продовженням і розвитком Маршу миру, що відбувся у Москві 15 березня», - сказали організатори.

Учасники акції мають намір вимагати припинення безвідповідальної агресивної політики російської влади.

Читайте такожСьогодні в Україні та світі святкують Міжнародний день миру«Ця політика не лише принесла війну на землю України, коштувала життя вже тисячам українців і росіян. На українській землі гинуть і потрапляють у полон військовослужбовці російської армії, зокрема строкової служби; це вже пряме, незакамуфльоване військове вторгнення, якому немає виправдання», - йдеться у повідомленні.

Мария Рябикова - чемпионка мира и Европы по парашютному виду спорта - скайсерфингу. #НетВойне#МаршМира ☮ pic.twitter.com/ONfXq9bg8e — Марш Мира (@marshmira) September 20, 2014

Наголошується, що політика Росії веде до наростання фашистських тенденцій в країні, ізоляції Росії у світі, тяжким економічним наслідкам, основний тягар яких росіянам усім ще належить пережити. Також констатується, що така політика влади супроводжується посиленням політичних репресій усередині Росії, подальшим обмеженням прав і свобод російських громадян.

Читайте такожУ Китаї пройшла акція на підтримку України (фоторепортаж)«Навіть якщо зараз божевільний тиск цинічної і брехливої державної пропаганди війни і ненависті тимчасово залишає нас у меншості, правда на нашій стороні. Але нас і сьогодні багато. І наш голос знову буде гучним. Ми хочемо, щоб він був почутий. Ми проти війни!», - наголосили організатори акції.

Марш пройде у центрі Москви за маршрутом від Пушкінської площі (Страсного бульвару) бульварами, потім проспектом Академіка Сахарова до перетину із Садовим кільцем. Початок руху колони - о 16.00 за київським часом.

Захід був офіційно узгоджений з мерією Москви:

Читайте такожІзраїльтяни влаштували ланцюг миру на підтримку України (фото, відео) Аналогічні заходи планується провести і в інших містах Росії – Санкт-Петербурзі, Воронежі, Пермі й інших, проте в даних випадках акції не узгоджені з місцевими владами.

Як повідомляв УНІАН, напередодні заходу російські ЗМІ ширили повідомлення про скасування "Маршу миру". Проте, як зазначили організатори акції, це було зроблено для того, аби на нього прийшло менше людей.