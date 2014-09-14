Обмін полоненими між силовиками і бойовиками повинен пройти в неділю

Обмін полоненими між українськими силовиками і бойовиками повинен пройти в неділю.

Передбачається передати один одному по 65 осіб, передають РИА Новости. Читайте такожЗа 4 дні українці 1290 раз заявили про зниклих і полонених - СБУ 11 вересня до Дніпропетровська сьогодні вночі прибули 20 полонених українських військових, звільнені у рамках переговорного процесу, організованого Президентом України, за активної участі Служби безпеки України та Центру звільнення полонених при Дніпропетровській облдержадміністрації.

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