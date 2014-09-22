Учасники військових навчань «Rapid Trident 2014» відзначили День дружби

Як повідомили УНІАН у прес-групі українсько-американських тактичних навчань «Rapid Trident 2014», в рамках Дня дружби до Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон), завітав український фольклорний ансамбль «Калина», який представив військовим добірку із українських народних пісень та танців.

У військовому містечку «Центральний» на полігоні відбувся концерт творчого колективу Національного президентського оркестру, також на полігоні виступили артисти заслуженого Академічного ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України. У рамках Дня дружби виступив і вокально-інструментальний гурт командування Сухопутних військ США в Європі, який представив добірку сучасних популярних ритмів, попурі з джазових та блюзових мелодій.

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Окрім того, в рамках Дня дружби, учасники військового навчання взяли участь в змаганнях з настільного тенісу, футболу, баскетболу, волейболу та перетягуванню каната. Змагання організовувались у командній першості. Честь України відстоювала збірна курсантів Академії сухопутних військ, Морської піхоти та Національної гвардії. Українським хлопцям не було рівних у перетягуванні каната. Першими у баскетболі і волейболі стала збірна Литви. У футболі перемогли військовослужбовці збірної команди Румунії. А найсильнішим у пауер-ліфтингу став канадець капітан Марк Вассон.

Після спортивних змагань військовослужбовці мали нагоду ознайомитися із історичною частиною Львова. Американські військові музиканти з вокально-інструментального гурту у неділю, 21 вересня, у центрі міста біля пам’ятника Тарасові Шевченку дали кількагодинний концерт популярної музики для львів’ян.