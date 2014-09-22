Порошенко повідомив про ще шістьох звільнених військових

Про це президент Петро Порошенко повідомив у "Твіттері". "Сьогодні звільнили з полону 6 військовослужбовців з Красного Луча. 5 - з 24-ої бригади, 1 - прикордонник", - написав президент.

Читайте такожІз полону бойовиків звільнено вже більше тисячі людей

Нагадаємо, на 24 вересня запланований обмін полоненими між бойовиками "ДНР" та українськими військовими - по 40 осіб з кожного боку.