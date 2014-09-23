Людей, які вийшли на мітинг в окупованому "козаками" Антрациті, погрожують наступного разу розстріляти

Як повідомив один із учасників мітингу, головне питання, яке цікавить людей - коли будуть обіцяні зарплати, пенсії та соціальні допомоги, передає "Інформатор".

Однак люди відповідей від козацтва не отримали. За їхніми словами, місцева "влада" пообіцяла розстріляти людей, якщо вони ще раз зберуться на площі.

"А ще сказали доки наш Антрацит - "станиця Антрацитівська" (під владою бойовиків, - Ред.), забудьте що таке зарплати шахтарям та пенсії пенсіонерам, не кажучи вже про соцвиплати", - розповіли місцеві.

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У соцмережах також прокоментували сьогоднішній захід в Антрациті. Місцеві жителі зазначили, що місцеве телебачення нічого не розповіло про мітинг, "зате відразу почали видавати гуманітарку".

"Підкупили людей... Ось вам банку консерв, пару жмень ​​круп і не кричіть більше, сидіть мовчки...", - пишуть місцеві користувачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористи хочуть створити Стаханівську та Антрацитівську народні республіки.