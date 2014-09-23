Порошенко подякував спікеру Конгресу США за підтримку України

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка з Бейнером.

Порошенко також подякував Бейнеру за можливість виступити на спільному засіданні обох палат Конгресу США під час його візиту до Вашингтону 18 вересня.

«Звернення з високої трибуни Конгресу було дуже хвилюючим моментом, який привернув ще ширшу увагу до ситуації в Україні, а також до наших спільних зусиль відновити мир. Ми прагнули показати, що керуємося демократичними цінностями, які нас поєднують», - заявив глава держави.

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Бейнер високо оцінив позицію Порошенка і відзначив, що американські парламентарії продемонстрували значну підтримку України.

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Порошенко також відзначив одностайне прийняття Комітетом у зовнішніх справах Сенату США Акту на підтримку свободи України. На його переконання, це рішення є дуже важливим для України у її відстоюванні своєї територіальної цілісності, суверенітету та прагнення відновити мир.