Черновецький оприлюднив свої доходи

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оприлюднив в 2005 р. - 6 млн. 202 тис. 659,91 грн.

доходи інших посадовців Київської міської державної адміністрації.

«Маю право» в №23 від 5 - 11 липня 2006 р.

Окрім доходів мера, видання повідомляє про доходи інших посадовців Київської міської державної адміністрації.

Відповідно до даних газети, наступний за розміром одержаних за минулий рік оприлюднених доходів у списку значиться в.о. заступника голови КМДА Денис БАСС – 5 млн. 632 тис. 922,9 грн., за ним слідують заступники голови Сергій ЗИМІН – 4 млн. 571 тис. 599,81 грн. і Ірена КІЛЬЧИЦЬКА – 2 млн. 211 тис. 496 грн.

У інших заступників, які працюють в команді мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, доходи становлять менш від 1 млн. грн. Так, серед заступників, які прийшли в керівництво містом із новим мером, Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО задекларував 222 тис. 982 грн. доходу, Людмила ДЕНИСЮК – 95 тис. 378,43 грн., Іван САЛІЙ - 89 тис. 38 грн., Віталій ЖУРАВСЬКИЙ - 63 тис. 19 грн., Володимир ГОЛОВАЧ – 49 тис. 760,9 грн.

З числа нинішніх заступників, які працювали раніше в команді екс-мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, доходи за минулий рік задекларували: Анатолій МУХОВІКОВ - 732 тис. 808,81 грн., Іван ФОМЕНКО - 675 тис. 22 грн., Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ – 597 тис. 313,44 грн., Віктор ПАДАЛКА - 358 тис. 51 грн., Михайло ГОЛИЦЯ - 223 тис. 803,92 грн. Колишній заступник, а нині головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК указав цифру 258 тис. 629,78 грн.

Крім того, свої дані про доходи оприлюднили всі депутати Київської міської ради від Блоку Леоніда Черновецького. Серед них заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, який вказав свій дохід у 2005 р. у розмірі 3 млн. 738 тис. 361 грн., зять міського голови В’ячеслав СУПРУНЕНКО – 2 млн. 919 тис. 954 грн. і син Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, дохід якого становить 25 тис. 58 грн.

В інформації вказується, що опубліковані загальні суми доходів з усіх джерел, одержаних в Україні. У графі про доходи, одержані з джерел поза Україною, в усіх урядовців стоять прочерки.

Як повідомляв УНІАН, у травні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав своїх заступників, керівників комунальних підприємств і голів районних адміністрацій оприлюднити свої доходи.

Окрім цього, він рекомендував чиновникам оприлюднити також доходи членів їх сімей.