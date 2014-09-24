Яценюк впевнений, що Україна відновить контроль на сході і в Криму

Таку заяву прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зробив під час виступу в Раді зовнішніх відносин США в Нью-Йорку.

Читайте такожЯценюк припустив, що в довгостроковій перспективі Україна може увійти в НАТО«Поки президент РФ буде при владі - це буде дуже складно для України повернути контроль над Кримом. Я вірю, що прийде час, коли Україна поверне контроль на сході і в Криму, що ця чорна сторінка в нашій спільній історії закінчиться. І що прийде час, коли Росія попросить вибачення в України», - сказав він.

За словами Арсенія Яценюка, його послання для Росії - "йдіть геть з української землі, будь ласка". Глава уряду також зазначив, що президент Росії Володимир Путін поставив перед собою мету відновити Радянський союз і просто так не відмовиться від цієї ідеї.