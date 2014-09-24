Росія в 21 столітті відроджує доктрину "Крим без кримських татар" - Чубаров

Надії на відновлення прав кримськотатарського народу виявилися перекресленими в результаті анексії Криму Російською Федерацією. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на першій Міжнародній конференції з корінних народів у штаб-квартирі ООН, передає Крым.Реалии.

У виступі, тези з якого Рефат Чубаров опублікував 24 вересня на своїй сторінці в Facebook, голова Меджлісу розповів про труднощі, з якими кримським татарам довелося зіткнутися під час окупації півострова.

«Дуже важко розраховувати на дотримання прав корінних народів у разі, коли вся правова основа міжнародного устрою і сила багатосторонніх і двосторонніх договорів та угод опинилися під загрозою повного руйнування», - заявив він.

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«Кримські татари - корінний народ півострова, виступивши відкрито проти окупації Криму, виявилися тепер найбільш вразливою групою. Де-факто кримська влада розгорнула системну дискримінацію щодо кримських татар за расовою, етнічною та релігійною ознаками. Репресії набувають загрозливого для життя і безпеки кримських татар масштабу і характеру. В їх ряду викрадення та зникнення людей, бандитські напади на кримськотатарських та українських активістів громадянського суспільства, масові обшуки в помешканнях громадян, у мечетях, медресе, бібліотеках і школах», - розповів голова Меджлісу.

Він зазначив, що кримська влада поставила за мету знищити національні інститути кримськотатарського народу - Курултай кримськотатарського народу і Меджліс кримськотатарського народу, що здійснюють свою діяльність у повній відповідності з принципами декларації ООН про права корінних народів.

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«Без перебільшення, щодо Криму і кримських татар знову, але вже в XXI столітті, повернулася доктрина Російської імперії «Крим без кримських татар», прийнята до реалізації державою-членом ООН - Російською Федерацією», - заявив Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв, що брали участь у роботі конференції, підтримали пропозицію про створення спеціального органу ООН з мандатом на сприяння, захист і правом звітності за діяльністю держав у здійсненні ними прав корінних народів.

Однак, як зазначили представники кримськотатарського народу, у випадку з Кримом і у зв'язку з загрозливими для безпеки життя і кримських татар обставинами не можна чекати, поки такий орган буде створений, і закликали ООН створити спеціальну місію по Криму, визначивши правові та інші механізми її постійної присутності в Криму.