В АП заявили, що висунення Савченко в депутати ускладнило її звільнення

01:27, 25 вересня 2014
Політика
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В Адміністрації президента (АП) України заявили, що балотування в народні депутати полоненої росіянами української льотчиці Надії Савченко тільки ускладнює її визволення.

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Про це в ефірі 5 каналу сказав заступник глави АП Валерій Чалий, пише Gazeta.ua.

"Я скажу відверто — мені це мало допомагає для того, щоб прискорити звільнення Надії Савченко", - зазначив Чалий, коментуючи присутність льотчиці у виборчому списку партії "Батьківщина" під першим номером.

Чиновник пояснив, що тепер ставки навколо звільнення Савченко підвищено.

"Такий політичний сигнал, мабуть, підштовхнув до зворотного сигналу. Це чисто політика", - сказав Чалий.

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На його переконання, всі команди відносно подальшої долі Савченко "подаються з Кремля".

Представник АП також обурився самим фактом викрадення українського військового.

"Це кричущий факт. Фактично викрадено людину, перевезено. А тепер ще й робиться такий тиск. Це мені нагадує часи КДБ, радянського періоду. Єдине, що мені не зовсім зрозуміло — такий вибір, щоб Савченко стала в одній з партій на виборах номером один", - підкреслив Чалий.

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