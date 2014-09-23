Меркель вимагає повного виведення російських військ з України

Про це вона заявила у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на офіційного речника німецького уряду Штеффена Зайберта.

Окрім того, Меркель наголосила на необхідності здійснення ефективного контролю на українсько-російському кордоні для реалізації режиму припинення вогню.

За словами урядового речника, в телефонній розмові Меркель привітала мінські домовленості про імплементацію перемир'я.

Читайте такожМеркель тиснутиме на Путіна, аби той вивів війська з України – глава МЗС ІталіїЯк відомо, в ніч на 20 вересня учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали в Мінську меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня.

Документ, зокрема, передбачає відвід великокаліберної зброї на відстань не менше 15 км з кожного боку. Таким чином, створюється зона безпеки завширшки не менше 30 км.