Бойовики перекинули відведену техніку та артилерію в Донецьк та Авдіївку - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

"Важка техніка і артилерія калібром понад 100 мм, раніше відведена бойовиками і російськими військовослужбовцями на певних ділянках лінії зіткнення з українськими військами в Донецькій області, просто перекинули на інші ділянки - в першу чергу в район н.п.Донецк і Авдіївка", - пише Тимчук.

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За його словами, у зв'язку з підготовкою Росією незаконного введення в Україну чергового «гуманітарного конвою» очікується зростання інтенсивності обстрілу позицій українських військ.

"Раніше градація обстрілу виглядала наступним чином: конвой 12.09: в день входу в Україну - 35 обстрілів, через день (час доставки боєприпасів, які прибули з конвоєм, до позицій бойовиків) - 63 обстріли; конвой 20.09: в день входу в Україну - 29 обстрілів, через день - 70 обстрілів", - повідомив Тимчук.