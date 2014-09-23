Бойовики заявляють, що відвели артилерію згідно з мінськими домовленостями
10:27, 23 вересня 2014Політика
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Бойовики заявляють, що згідно з мінськими домовленостями відвели артилерійські підрозділи від лінії зіткнення з українськими військами.
REUTERS
Про це повідомили РИА Новости в штабі самопроголошеної терористичної організації ДНР.
"З'єднання ополчення у відповідності з домовленостями здійснили відвід артилерійських підрозділів від лінії зіткнення сторін", - заявили в штабі.
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Як повідомляв УНІАН, у зоні збройного конфлікту на Донбасі бойовики продовжують обстріл українських позицій, як і раніше, не виконуючи умови перемир'я.
Протягом вчорашнього дня бойовики кілька десятків разів обстріляли позицій українських військ зі стрілецької зброї, мінометів, ствольної і реактивної артилерії.
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