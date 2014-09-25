Під НБУ через курс долара зібралася акція протесту, будівлю закидали яйцями

По закінченні протесту люди закидали будівлю НБУ яйцями.

Як розповіли учасники акції - вони вкрай обурені тим фактом, що Нацбанк протягом тривалого часу не виконує свої функції по контролю за стабільністю національної валюти.

«Нинішня глава Нацбанку Гонтарєва не проявляє ніяких зусиль. Чому гривня падає? Головна функція НБУ - контролююча. Чому вони не справляються зі своїми функціями? Не вміють або крадуть?», - цікавиться активіст акції, а учасники скандують "Гонтарєва, не вмієш працювати - йди!"

При цьому учасники акції наголошують, що через падіння гривні катастрофічно зростають ціни.

«Зараз ліки подорожчали в три рази. Як і проїзд - все дорожчає. Мало того, що немає гарячої води, скоро будуть вимикати світло. А зарплат немає, пенсій немає. Набридло!» - обурена учасниця-активістка Христина.

«У зв'язку із зростанням курсу долара дуже підвищилися ціни, стали божевільними. Люди зараз не можуть дозволити собі купити кілограм яблук. Хочеться запитати у Гонтарєвої - вона це собі може дозволити? Я думаю, її зарплата - не 85 доларів», - додає ще одна учасниця протесту.

Також вийшли на акцію люди обурені тим фактом, що поки тільки ціни і тарифи наближаються до європейських. Зарплати і пенсії залишаються убогими.

«Я інвалід 1 групи. Мені платять пенсію 949 гривень. Чи можу я прожити на цю пенсію? Підвищуйте пенсії!», - звернувся до уряду пенсіонер Віталій.

На думку активістів - нинішній Кабмін рухається в тому ж напрямку, що і уряд, який прогнав Майдан.

«Ми стояли на Майдані не для того, щоб відбувалося все це. Кубіва звинувачують у розкраданні мільярда доларів. Гонтареву теж скоро звинуватять у чомусь. Сьогодні нас зібралося стільки, а післязавтра - вдвічі більше. Потім - знову збереться цілий Майдан», - переконана пані Христина.