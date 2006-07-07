Янукович уже роздає обіцянки

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, якого сьогодні новостворена антикризова коаліція запропонувала на посаду прем’єр-міністра, обіцяє повернутися до газових угод з Туркменістаном і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, питання газу є дуже болючим для України, для її промисловості і споживачів і для комунального господарства. Тому він підкреслив, що головне завдання для уряду буде відпрацювати це питання на рівні постачальників і споживачів.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що тут є перш за все питання обсягів поставок газу, нагадавши, що зараз в газових сховищах не вистачає не менше 3 млрд. куб. м газу – це питання фізичної нестачі газу.

Говорячи про туркменський газ В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що близько 300 млрд. кубометрів газу постачається через “РосУкрЕнерго” і фактично він зафрахтований Росією. «Нам не зрозуміло, чому Україна не вирішує питання прямих поставок, ми обов’язково будемо повертатися до цього питання і шукати можливість знаходити спільну мову з Росією, з Туркменістаном – нашими стратегічними партнерами – для того, щоб ні в якому разі в цьому році не підвищувати цін на газ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що зрозуміло, що підвищувати ціни на житлово-комунальні послуги вже немає можливості, вони розуміють, що металургійна, хімічна галузі працюють фактично на межі рентабельності і підвищувати ціну на газ означає, що вони працюватимуть на збиток і не будуть платити податки в бюджет.

«Ця ситуація досить загрозлива для нашої країни, але ми знаємо, ми маємо досвід, знаємо шляхи, які нам потрібно пройти для того, щоб дійсно побачити ситуацію, якою вона стала за останні 1,5 роки і знайти можливість її за стабілізувати», - сказав він, додавши, що необхідно зняти це питання, щоб вони не «тримало не лише Україну, а й усю Європу».