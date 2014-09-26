Бойовики продовжують обстріли позицій АТО, "контактна група" має запрацювати сьогодні

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Вночі неконтрольовані збройні формування неодноразово обстріляли українські підрозділи, які розташовані в районі населених пунктів Щастя, Дмитрівка, Старогнатівка, Піски, Попасна, Рідкодуб, Дебальцево, Малоорлівка, Смєлоє, Никішино та аеропорту "Донецьк", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що сили АТО опрацювали комплекс заходів, спрямованих на організацію роботи контактної групи за участю ОБСЄ та РФ. Сьогодні ця група має розпочати свою роботу.

Читайте такожБойовики за добу обстріляли позиції АТО більше 50 разів - ІС

Крім того, у прес-центрі повідомили, що ситуація в районі Маріуполя повністю підконтрольна силам АТО.