Бойовики продовжують обстріли позицій АТО, "контактна група" має запрацювати сьогодні
09:54, 26 вересня 2014Політика
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В ніч із 25 на 26 вересня на Донбасі бойовики знову неодноразово обстрілювали українські сили антитерористичної операції.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Вночі неконтрольовані збройні формування неодноразово обстріляли українські підрозділи, які розташовані в районі населених пунктів Щастя, Дмитрівка, Старогнатівка, Піски, Попасна, Рідкодуб, Дебальцево, Малоорлівка, Смєлоє, Никішино та аеропорту "Донецьк", - йдеться у повідомленні.
Допис by Прес-центр АТО.
Також повідомляється, що сили АТО опрацювали комплекс заходів, спрямованих на організацію роботи контактної групи за участю ОБСЄ та РФ. Сьогодні ця група має розпочати свою роботу.
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Крім того, у прес-центрі повідомили, що ситуація в районі Маріуполя повністю підконтрольна силам АТО.
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