Бойовики за добу обстріляли позиції АТО 22 рази - ІС

За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 22 обстріли позицій українських військ з боку противника.

Про це повідомляє "Інформаційний опір".

В тому числі 2 рази був обстріляний аеропорт в Донецьку. Також було скоєно 4 спроби штурму опорного пункту в районі н.п.Нікішино, 3 рази обстріляні позиції поблизу н.п.Дебальцево, і 2 рази обстріляні позиції поблизу н.п.Малоорлівка.

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Крім того, обстріляні позиції в районі н.п.Піски, Попасна, Рідкодуб та ін.

За інформацією "ІС", в Донецькій області загони бойовиків «ДНР» почали отримувати з Росії б/у зимове обмундирування.

Продовжується завезення боєприпасів, включаючи реактивні снаряди до РСЗВ, на вогневі позиції терористів в н.п.Донецьк («Спартак») та у район н.п.Авдіївка.