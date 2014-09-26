Комбат "Донбасу" спростував повідомлення російських ЗМІ про розгром батальйону

Батальйон «Донбас» на даний момент нараховує 700 бійців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську розповів командир батальйону Семен Семенченко.

За його словами, інформація ЗМІ Російської Федерації, а також інформація, розповсюджувана «агентами впливу», про те, що «Донбас» розгромлено, є неправдою.

«З батальйону «Донбас» загинуло 45 бійців», - уточнив Семенченко.

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Він також повідомив, що до нинішнього кількісного складу батальйону також включено 128 поранених бійців, які зараз перебувають на лікуванні, і 89 осіб, які перебувають у полоні у терористів.

Семенченко відзначив, що представника «Донбасу» включено до складу міжвідомчої комісії СБУ з обміну військовополоненими, і він сподівається на звільнення своїх бійців.

За словами комбата, пораненим бійцям «Донбасу» надається матеріальна допомога через добродійний фонд.

Семенченко також відзначив, що зараз у батальйоні проходять ротація і процес «злагодження» підрозділу. Зокрема, до складу батальйону входять кілька рот спецпризначення і роти, оснащені важкою технікою.