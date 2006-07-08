Сьогодні визначиться володар бронзових медалей ЧС 2006
10:35, 08 липня 2006Політика
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На полі з`явиться Олівер Канн
Матч за бронзові медалі Чемпіонату світу по футболу 2006 року пройде сьогодні у Штутгарті.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», господарі змагань – німецькі футболісти - зіграють зі збірною Португалії.
У збірній Німеччини півзахисник Міхаель БАЛЛАК, який одержав травму, передасть капітанську пов`язку воротарю Оліверу КАННУ. У всіх попередніх зустрічах Чемпіонату ворота німецької команди захищав Йенс ЛЕМАНН. О.КАНН змінить його лише у матчі за третє місце.
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