Генсек ООН закликав Росію сприяти припиненню вогню на Донбасі

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун провів зустріч у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

Пан Гі Мун закликав Росію використовувати весь її вплив для забезпечення сталого режиму припинення вогню на сході України. Він поінформував Лаврова про те, що як генеральний секретар Об'єднаних Націй він особисто продовжить брати участь в переговорах зі світовими лідерами для мирного врегулювання кризи, передає Голос Америки.

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Між тим, виступаючи в суботу на Генеральній Асамблеї ООН, Лавров в черговий раз звинуватив США і Євросоюз у сприянні «державному перевороту» в Україні, виправданню будь-яких силових дій нової «київської влади», у замовчуванні розмірів гуманітарної катастрофи на сході України.

Генеральний секретар і міністр закордонних справ погодилися з необхідністю всеосяжного політичного рішення по Сирії. При цьому генсек ООН закликав Росію підвищити рівень її взаємодії з ключовими партнерами, від яких залежить вирішення сирійського кризи.

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Пан Гі Мун і Сергій Лавров обговорили також іранську ядерну проблему, при цьому визнавши необхідність більш гнучкого підходу до переговорів. Генеральний секретар також привітав участь Росії в роботі зі зниження напруженості на Корейському півострові. Генсек ООН і глава МЗС РФ обмінялися думками щодо стану шестисторонніх переговорів щодо корейського питання.