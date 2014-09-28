Порошенко: Ще 12 українських військових звільнили з полону

11:43, 28 вересня 2014
Політика
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Сьогодні вночі з полону бойовиків було звільнено 12 українських військовослужбовців.

REUTERS

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

За його даними, військовослужбовці утримувалися у Донецьку, Луганську та у Краснодоні.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, станом на 23 вересня, у полоні у терористів на Донбасі залишалися близько 700 українських військовослужбовців. За останні дні було звільнено декілька десятків осіб.

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