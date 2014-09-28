Порошенко: Ще 12 українських військових звільнили з полону

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

За його даними, військовослужбовці утримувалися у Донецьку, Луганську та у Краснодоні.

Сьогодні вночі було звільнено 12 наших військових, які утримувались в Донецьку, Луганську та Красному Доні. Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 сентября 201

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, станом на 23 вересня, у полоні у терористів на Донбасі залишалися близько 700 українських військовослужбовців. За останні дні було звільнено декілька десятків осіб.