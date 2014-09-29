Більшість росіян за відправку українських біженців назад на Донбас - опитування

Про це повідомили в прес-службі Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Так, помітно скоротилася частка росіян, які висловлюються за забезпечення приїжджих з України всім необхідним і створення сприятливих умов проживання (з 50% в липні до 40% у вересні ц.р.).

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А про те, що слід відправити біженців назад на Україну, як тільки для цього складуться сприятливі обставини, сьогодні говорять 45% опитаних (у липні ц.р. - 39%).

7% висловлюються за припинення прийому біженців на російській території і швидку відправку вже прибулих назад.