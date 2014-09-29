Більшість росіян за відправку українських біженців назад на Донбас - опитування
12:22, 29 вересня 2014Політика
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За кілька місяців думка росіян щодо того, яку політику слід проводити російській владі щодо українських біженців, змінилася.
REUTERS
Про це повідомили в прес-службі Всеросійського центру вивчення громадської думки.
Так, помітно скоротилася частка росіян, які висловлюються за забезпечення приїжджих з України всім необхідним і створення сприятливих умов проживання (з 50% в липні до 40% у вересні ц.р.).
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А про те, що слід відправити біженців назад на Україну, як тільки для цього складуться сприятливі обставини, сьогодні говорять 45% опитаних (у липні ц.р. - 39%).
7% висловлюються за припинення прийому біженців на російській території і швидку відправку вже прибулих назад.
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