НУ-НС може застосувати санкції до ”вихідців” з Нашої України

18:13, 26 лютого 2008
Політика
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Щойно вони дадуть підстави?

Лідер парламентської фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», голова Політради партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО не вважає вихід глави секретаріату президента Віктора БАЛОГИ, його заступника Романа БЕЗСМЕРТНОГО і п’яти народних депутатів із партії НСНУ «розколом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Кіровограді.

За його словами, для партії, яка налічує 286 тисяч членів, подібний крок не є розколом.

«У нас демократична партія. Люди колись вступили до наших лав, тепер вийшли, але лишились у фракції та коаліції. Якщо вони голосуватимуть на виконання коаліційної угоди, до них не буде жодних запитань. У зворотному випадку до цих народних депутатів можуть бути застосовані різні стягнення та санкції», – сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він висловив упевненість, що до таких наслідків справа не дійде. «Жоден, хто вийшов з нашої партії, не давав підстав думати про їх виведення з фракції», – зазначив В. КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого член Політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна», заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ, заступник голови партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ, член Президії НСНУ, народний депутат Віктор ТОПОЛОВ, член Політради партії, народний депутат Оксана БІЛОЗІР і член Політради партії, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА оголосили про свій вихід із партії «Народний Союз Наша Україна».

15 лютого про вихід із НСНУ заявив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

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