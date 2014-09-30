ЦВК завершила реєстрацію кандидатів в народні депутати

Як передає кореспондерт УНІАН, зокрема, на сьогоднішньому засіданні було зареєстровано 13 кандидатів у народні депутати від 8 політичних партій: 5 - від Конгресу Українських Націоналістів, 2 - від "Опозиційного блоку" та по одному - від "Правого сектора", "Контроль, порядок, справедливість", "Мерітократичної партії України", "Соціально-Християнської партії", "Спільна дія", "Твоя Україна". Серед зареєстрованих від партій кандидатів, зокрема: від партії "Спільна дія" - Тетяна Монтян, адвокат (ОВО номер 212, Київ); від партії "Контроль. Порядок. Справедливість" - Дениса Нечипорука, голову партії (ОВО номер 223, Київ)

Серед самовисуванців кандидатами у нардепи, зокрема, зареєстровані: депутат цього скликання - Юхим Звягільський (ОВО номер 45, Донецька область), радників Віктора Ющенка - Валентину Руденко (ОВО номер 110) та Ірину Ваннікову (ОВО номер 111), заступника міністра охорони здоров'я Наталію Лісневську (ОВО номер 141, Одеська область), а також 9 Дарт Вейдерів в округах міста Києва (ОВО 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221), а також Віктора Пилипишина (ОВО 223, Київ). Загалом, сьогодні зареєстровано 309 самовисуванців.

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Водночас, в адміністративних судах знаходиться ще низка судових позовів осіб, яким вона раніше відмовила в реєстрації.

Таким чином, станом на сьогодні, всього зареєстровано 3468 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. З них - 2087 самовисуванців та 1381 - були висунуті партіями.