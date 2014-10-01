Під судом у справі "беркутівця" Садовника сталася масова бійка

Під судом побили невідомі молодики та колишні "беркутівці", що прийшли підтримати Садовника.

Сам Садовник на засідання не з'явився. Як повідомив адвокат, його підзахисному "відібрало руку та ногу".

Суд ухвалив перенести засідання на 12.00 3 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акції протесту на вул. Інститутській в центрі Києва.

Генеральна прокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня. Однак 25 вересня Садовник у суді заявив, що його адвокат несподівано захворів, і попросив суд перенести засідання.

Читайте такожГПУ відкрила справу щодо судді, яка звільнила командира "Беркута"Представники прокуратури та адвокати потерпілих наполягали, щоб Садовнику суд надав державного адвоката у зв'язку з тим, що термін розгляду апеляції - лише три дні. Суд призначив Садовнику державного адвоката та переніс на 26 вересня розгляд апеляційної скарги.

26 вересня Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги прокуратури у кримінальному провадженні проти Садовника, оскільки адвокат, який був призначений Київським центром безоплатної вторинної юридичної допомоги, заявив декілька клопотань, зокрема надав документи, які свідчать, що Садовник перебуває на лікуванні, а тому не може з'явитися на судове засідання.

Відео, де на 54-й секунді видно, як людина, схожа на Садовника, стріляє в мітингувальників з АК. Ідентифікувати беркутівця можна за специфічною манерою тримати зброю (в Садовника сильно ушкоджена кисть правої руки).