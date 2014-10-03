Держава надаватиме всебічну підтримку оборонному виробництву – Порошенко

22:22, 03 жовтня 2014
Політика
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Держава надаватиме всебічну підтримку оборонному виробництву.

ukroboronprom.com.ua


На цьому президент України Петро Порошенко наголосив під час відвідування Львівського ремонтного бронетанкового заводу, на якому ремонтують важку військову техніку, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент ознайомився з виробничими потужностями підприємства, оглянув зразок нової броньованої машини «Дозор», яку буде запущено у серійне виробництво.

Президент наголосив на необхідності підвищення продуктивності та ефективності роботи заводу. За словами Порошенка, продукція українських оборонних підприємств має бути якісною, щоб захистити українських військових в бою.

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Обороноздатність української армії сьогодні є важливим питанням, тому держава надаватиме підтримку такому виробництву, запевнив президент. 

«Зробимо все, щоб виготовити якісну машину», - підкреслив він.

За ініціативи президента було проведено випробування міцності броні нової машини «Дозор». Броня машини витримала, куля не пройшла наскрізь.

Глава держави подякував працівникам заводу за якісну роботу.

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