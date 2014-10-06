Валенса не бачить приводу люструвати всіх комуністів

Про це в ефірі "Подробиць тижня" заявив екс-президент Польщі, керівник профспілки "Солідарність" Лех Валенса.

"Підлих треба усунути, але іншим, навіть якщо вони були в комуністичній системі, дати можливість працювати для демократичної України", - сказав Валенса.

Політик вважає, що навіть тим депутатам, у яких сумнівна біографія треба дати шанс взяти участь у відродженні України.

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"Від тих, хто заплямував себе, треба очиститися, але, це невеликий відсоток людей. Решті потрібно дати шанс порвати з системою і приєднатися до відродження країни", - переконаний колишній польський президент.

На думку Леха Валенси, якщо люструвати політиків з партійної приналежності, то проводити реформи буде нікому.

"Треба підписати, треба провести люстрацію, але це не означає, що потрібно кидати за ґрати. Практично всі ми були зв'язані з комунізмом в той чи іншій мірі. Люди можуть змінювати партійні квитки. Якщо ви викинете цих активних людей з політики, то хто буде працювати у владі?" - пояснив Валенса.