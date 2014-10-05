Москаль: бойовики "ЛНР" обстріляли російських військових
12:31, 05 жовтня 2014Політика
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У місті Свердловка Луганської області відбувся бій між бойовиками "Луганської народної республіки" ("ЛНР") і російськими військовослужбовцями.
REUTERS
Про це повідомляє на своєму сайті голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль."Вчора з 16 до 17 відбувся бій між бойовиками "ЛНР" і збройними силами Російської Федерації", - написав він.
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У тому ж місті Свердловка, яке знаходиться під контролем бойовиків, біля будівлі СБУ відбувся великий мітинг місцевого населення, яке протестувало проти дій керівництва "ЛНР", невиплати зарплат, відсутності продуктів, руйнування банківської системи, а також проти мародерства, грабежів. Цієї ночі активістам мітингу невідомі кинули в будинки гранати, йдеться в повідомленні.
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