У Луганську в захопленому будинку СБУ оселилися "кадирівці" - ЗМІ

У захопленій будівлі Головного управління СБУ України в Луганській області з недавнього часу «оселилися» кадирівські бойовики.

Як передає informator.lg.ua, про це повідомило поінформоване джерело.

Раніше будівля була зайнята місцевими «активістами». Також повідомлялося, що кадирівці в Луганську раніше квартирувалися в захопленій будівлі Жовтневого райвиконкому.

Читайте також"Кадирівці" просять штаб АТО надати можливість відступити до РосіїКрім того, було відомо про те, що в обласному центрі діє так званий «кадирівський патруль».