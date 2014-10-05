У Луганську в захопленому будинку СБУ оселилися "кадирівці" - ЗМІ
16:50, 05 жовтня 2014Політика
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Раніше будівля була зайнята місцевими «активістами».
У Луганську діє так званий «кадирівський патруль» / CNN
У захопленій будівлі Головного управління СБУ України в Луганській області з недавнього часу «оселилися» кадирівські бойовики.
Як передає informator.lg.ua, про це повідомило поінформоване джерело.
Раніше будівля була зайнята місцевими «активістами». Також повідомлялося, що кадирівці в Луганську раніше квартирувалися в захопленій будівлі Жовтневого райвиконкому.
Читайте також"Кадирівці" просять штаб АТО надати можливість відступити до РосіїКрім того, було відомо про те, що в обласному центрі діє так званий «кадирівський патруль».
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