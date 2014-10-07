Рада дозволила заочно засудити Януковича та конфіскувати його майно

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 253 народні депутати із 259, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед тим депутати не підтримали цей закон і двічі не могли повернутися до його повторного розгляду. Водночас, голова ВР Олександр Турчинов повідомив депутатів, що прізвища тих, хто не голосував за законопроект, будуть опубліковані у парламентській газеті.

Як зазначив під час розгляду законопроекту міністр юстиції України Павло Петренко, цей закон дасть можливість "закінчити десятки кримінальних справ проти колишніх високопосадовців... Януковича, Арбузова, "сім'ї" так званої, за якими наразі арештовані активи на десятки мільярдів гривень, але вони не можуть бути стягнуті в бюджет, тому що необхідне рішення суду".

Згідно із законом, у Кримінальному кодексі України встановлюється, що конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості, і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Читайте такожРада підтримала Антикорупційну стратегію на 2014 - 2017 роки у першому читанніВизначається, що особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті в частині погрози вчинення терористичного акту, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно повідомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла його припиненню або розкриттю, у разі якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо в її діях немає складу іншого злочину.

У Кримінальному процесуальному кодексі України стаття 7 доповнюється частиною другою, згідно з якою зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей, встановлених законом.

Сторона обвинувачення зобов'язана використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя) у разі здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia).

Читайте такожРада попередньо погодила створення Національного антикорупційного бюроДо початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції).

Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза межами України, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109—114-1, 258—258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Визначається, що у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування.

Крім того, Кодекс доповнюється главою 24-1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень".

Читайте такожРосійське громадянство не врятує Януковича від відповідальності - СБУТакож, зокрема, у статті 323 Кодексу встановлюється, що судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження), якщо він перебуває поза межами України.

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно такого обвинуваченого.

У статті 374 визначається, що у разі ухвалення вироку за наслідками кримінального провадження, у якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування або спеціальне судове провадження (in absentia), суд окремо обґрунтовує, чи були здійснені стороною обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.