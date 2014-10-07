Україна на найвищому рівні веде переговори з Кремлем щодо припинення вогню - РНБО

Про це під час брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, коментуючи можливість припинення режиму перемир`я, передає Еспресо.TV.

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«Рішення про відміну режиму припинення вогню - це компетенція вищого керівництва держави. Проте, щоб ви розуміли, ми не просто спостерігаємо за тим, як обстрілюють. Зараз йдуть переговори на найвищому рівні, в тому числі з країною, яка постачає терористам військову техніку. Тобто зараз триває дипломатична робота на найвищому рівні, йде робота з громадськими організаціями», - сказав Лисенко.

Він додав, що наразі українська сторона докладає усіх зусиль, щоб інша сторона дотримувалася умов перемир`я.

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При цьому Лисенко не уточнив, які питання обговорюють сторони. "Це робота, яка потребує відповідних умов, ми їх не афішуємо", - сказав речник РНБО.